Стало известно о невероятной пользе киви

Главное: Киви очень полезен. Это средство для профилактики сердечнососудистых и онкологических заболеваний.

Детали: Популярный российский нутрициолог Анна Дробышева поведала о пользе киви. Ее цитируют местные СМИ.

Она сообщила: «Это прекрасное средство для профилактики сердечнососудистых и онкологических заболеваний. Самое полезное свойство киви – сжигание жиров, блокирующих артерии».

Эксперт говорит: «Для людей с нарушениями липидного обмена киви необходим. Этот фрукт богат витамином С, фолиевой кислотой и витамином В6, поэтому его нужно есть для профилактики авитаминоза».

Специалист отмечает: «Киви стимулирует выработку коллагена и предупреждает преждевременное поседение волос. Его смело можно назвать продуктом молодости и красоты».

Кроме этого информируется, что киви полезен для беременных, так как содержит калий, который нужен для нормальной работы сердца матери и малыша, помогает усваиваться железу, уменьшает вероятность запоров.

Впрочем, как стало известно, фрукт стоит исключить из рациона тем, у кого есть с заболевания желудка в острой стадии, аллергия на цитрусовые, а также людям, склонным к диарее.

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