Диетолог призвала хотя бы временно отказаться от кофе

Главное: Много кофе пить вредно. О последствиях поведала диетолог.

Детали: Популярный российский диетолог Светлана Панченко поведала, чем вреден кофе. Ее цитируют местные СМИ.

Эксперт отметила: «Советую хотя бы на две недели отказаться от кофе. Он может существенно нарушать желудочную секрецию, следовательно, белки и железо из пищи будут хуже усваиваться, а патогенная микрофлора в кишечнике, наоборот, начнет разрастаться».

Она добавила: «У некоторых людей кофеин вызывает выброс желчи, что может быть как хорошо, так и плохо. С одной стороны, это вариант мягкого слабительного, в случае с запорами эффект будет положительный. С другой – слишком быстрая эвакуация пищевого комка не позволяет кишечнику всасывать из него все полезные вещества. Также кофе стимулирует центральную нервную систему и повышает давление».

Сообщается также: «Для гипотоников это благоприятный эффект, а для людей с нормальным давлением злоупотребление кофе повышает риск сердечнососудистых заболеваний».

Специалист пояснила: «Две-три чашки качественного ароматного зернового кофе в день могут служить источником серотонина – гормона радости – и поднимать настроение, а при злоупотреблении – приводить к нарушению сна, раздражительности, энергетическим и эмоциональным качелям. Кофе – это антиоксидант. Но при злоупотреблении может способствовать вымыванию минералов из организма. Кроме того, нужно помнить, что кофе вызывает привыкание».

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