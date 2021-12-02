Снег и небольшое потепление: синоптики рассказали о погоде в Украине в начале следующей недели

Главное: В начале следующей недели в Украине потеплеет. Однако снова пойдет снег.
Детали: Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в начале следующей недели. Появился прогноз Гидрометцентра на понедельник, 6 декабря.
На большей части территории нашей страны ожидаются осадки – снег и дождь.
Днем будет от 1 мороза до 14 тепла. В некоторых регионах прогнозируется потепление.
Ночью обещают от минус 5 до плюс 6.
В Киеве пойдет снег: днем будет от 1 мороза до 1 тепла, а ночью минус 1-3.
Карта погоды:
В тему: В ближайшие выходные в Украине начнет существенно холодать.