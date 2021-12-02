Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Снег и небольшое потепление: синоптики рассказали о погоде в Украине в начале следующей недели

Снег и небольшое потепление: синоптики рассказали о погоде в Украине в начале следующей недели

Александр Панько
02.12.21 07:44
175
Снег и небольшое потепление: синоптики рассказали о погоде в Украине в начале следующей недели

Главное: В начале следующей недели в Украине потеплеет. Однако снова пойдет снег.

Детали: Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в начале следующей недели. Появился прогноз Гидрометцентра на понедельник, 6 декабря.

На большей части территории нашей страны ожидаются осадки – снег и дождь.

Днем  будет от 1 мороза до 14 тепла. В некоторых регионах прогнозируется потепление.

Ночью обещают от минус 5 до плюс 6.

В Киеве пойдет снег: днем будет от 1 мороза до 1 тепла, а ночью минус 1-3.

Карта погоды:

Погода

В тему: В ближайшие выходные в Украине начнет существенно холодать.

Тэги: общество, непогода, погодные условия, синоптики, новости Украины

Комментарии

Статьи

30.11.21 09:05

Цунами коммунальных долгов может разнести Украину на куски

Автор: Александр Карпец

Дайджест

В Украине уже в январе... Что спасет от штамма Омикрон
02.12.21 01:04

В Украине уже в январе... Что спасет от штамма Омикрон

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
02.12.21 05:47

День Фортуны: какой праздник отмечается 2 декабря 2021 года
02.12.21 00:01

Диетолог призвала хотя бы временно отказаться от кофе
01.12.21 22:46

В ВОЗ назвали причины возникновения новых штаммов коронавируса
01.12.21 21:27

Мы славно поработали и славно отдохнем: стал известен график выходных на новогодние праздники
01.12.21 19:33

Против Меган Маркл выдвинули пикантные обвинения
01.12.21 19:00

Главные новости за 1 декабря 2021 года
01.12.21 17:50

Митрополит УПЦ рассказал, какие поступки радуют ангелов
01.12.21 17:25

Священник УПЦ объяснил, где грань между человеческим достоинством и гордыней
01.12.21 16:50

Епископ УПЦ рассказал, почему Церковь против ратификации Стамбульской конвенции
01.12.21 16:37

Антивакцинаторы за две недели собрали почти 1 млн гривен для освобождения своего лидера Стахива
01.12.21 22:46

В ВОЗ назвали причины возникновения новых штаммов коронавируса
01.12.21 21:27

Мы славно поработали и славно отдохнем: стал известен график выходных на новогодние праздники
01.12.21 19:00

Главные новости за 1 декабря 2021 года
01.12.21 16:33

Зеленский грязно попиарился на украинских детях
01.12.21 16:25

Суть налоговых изменений от Зеленского: убийство мелких фермеров и «плюшки» для своих олигархов
01.12.21 15:56

Минимальная пенсия в Украине с сегодняшнего дня превысила прожиточный минимум
01.12.21 12:48

Зеленский сделал резонансное заявление, адресованное врачам
01.12.21 11:36

Стало известно, когда и как проведут перепись населения в Украине
01.12.21 11:29

Зеленский предложил депутатам увеличить количество граждан Украины до 65 миллионов
01.12.21 10:17

Зеленский под усиленной охраной выступает в Верховной Раде. Онлайн-транляция
25.11.21 21:44

В Киеве умер бывший мэр Александр Омельченко, попавший в больницу в «непростом состоянии»
29.11.21 21:00

Худший день президента: Зеленского собираются унизить в зале Верховной Рады, - соцсети
29.11.21 14:07

«Ласунка» решила подсластить украинцам зиму
29.11.21 11:23

Диетолог поведала, какой орех – самый вредный
26.11.21 15:39

В Минздраве рассказали, когда в Украине закончится волна коронавируса
25.11.21 19:00

Главные новости за 25 ноября 2021 года
25.11.21 23:49

Лига Конференций: «Заря» на выезде разгромно уступила «Роме»
26.11.21 19:00

Главные новости за 26 ноября 2021 года
26.11.21 20:44

В Киеве предлагают превратить Родину-мать в архангела Михаила
01.12.21 10:47

Украинская судебная система в сфере защиты прав детей не соответствует стандартам - правозащитник Европы Мариус Рейкерос
Фото и Видео
Против Меган Маркл выдвинули пикантные обвинения
Против Меган Маркл выдвинули пикантные обвинения
Против Меган Маркл выдвинули пикантные обвинения
Против Меган Маркл выдвинули пикантные обвинения
Антивакцинаторы за две недели собрали почти 1 млн гривен для освобождения своего лидера Стахива
Антивакцинаторы за две недели собрали почти 1 млн гривен для освобождения своего лидера Стахива
Запуск украинского спутника перенесли на начало следующего года
Запуск украинского спутника перенесли на начало следующего года
Правоохранители наглухо перекрыли все подступы к Верховной Раде, пока там выступал президент
Правоохранители наглухо перекрыли все подступы к Верховной Раде, пока там выступал президент
Зеленский сделал резонансное заявление, адресованное врачам
Зеленский сделал резонансное заявление, адресованное врачам
В Запорожье балкон обрушился под весом местного жителя
В Запорожье балкон обрушился под весом местного жителя
Появилось странное видео с участием главы МИД Великобритании
Появилось странное видео с участием главы МИД Великобритании
Зеленский под усиленной охраной выступает в Верховной Раде. Онлайн-транляция
Зеленский под усиленной охраной выступает в Верховной Раде. Онлайн-транляция
Журналисты Шария нашли брошенную 90-летнюю маму главы СНБО Данилова и подарили ей деньги
Журналисты Шария нашли брошенную 90-летнюю маму главы СНБО Данилова и подарили ей деньги
«Слуга народа» грязно выругался с трибуны и попросил о помощи пострадавшим от взрыва в Новой Одессе
«Слуга народа» грязно выругался с трибуны и попросил о помощи пострадавшим от взрыва в Новой Одессе
fraza.com
Новости блогосферы
24.11.21 21:18

Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
17.11.21 22:28

Зачем англо-саксы провоцируют Россию?
08.11.21 22:10

Европу атакует хтоническая сила
05.11.21 11:45

В Украине сокращается количество профессионалов и катастрофически растет уровень бедности

Опрос

Чем закончится война Ахметова с Зеленским (Коломойским)?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.