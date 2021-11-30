Непогода в Украине: сильный ветер «потрепал» восемь областей

Главное: В Украине бушевала непогода. Пострадали восемь областей.

Детали: Накануне в Украине бушевала непогода. О ее последствиях на утро вторника, 30 ноября, сообщают в ГСЧС.

Отмечается, что досталось восьми областям нашей страны – без электричества остались 179 населенных пунктов.

Из-за сильных порывов ветра произошло срабатывание систем автоматической защиты линий электропередач.

Больше всех пострадала Черниговская область, где были обесточены 49 населенных пунктов.

Также досталось Донецкой (36), Киевской (29), Полтавской (24), Житомирской (15), Сумской (13), Волынской (семь) и Луганской (шесть) областям.

Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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