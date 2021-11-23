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Новости > В КГГА вместо моста Патона сделают паромную переправу и запустят снегоходы, – эксперт

В КГГА вместо моста Патона сделают паромную переправу и запустят снегоходы, – эксперт

Автор: «Фраза»
23.11.21 17:34
87
В КГГА вместо моста Патона сделают паромную переправу и запустят снегоходы, – эксперт

В связи с перекрытием моста Патона в Киеве могут появиться паромная переправа, понтонный мост, снегоходы, а также спецобщежития для жителей левого берега. Об этом сообщил в Facebook политический эксперт Михаил Шнайдер.

«В Киеве появятся паромная переправа, понтонный мост, а также спецобщежития для жителей левого берега. Но обо всем подробнее. В связи с перекрытием движения по мосту Патона (его будут два месяца ремонтировать, так как он на грани разрушения) в КГГА идут горячие дискуссии о том, как минимизировать проблемы с трафиком, которые обязательно возникнут в столице», — отметил Шнайдер.

По его словам, варианты решения проблемы с ухудшением дорожной обстановки рассматриваются самые разные.

«Отдельные заместители мэра Виталия Кличко предлагают обустроить параллельно мосту Патона паромную переправу, которая позволит худо-бедно но разгрузить соседние Дарницкий мост и мост Метро. Кстати, подобный проект ранее реализовал мэр Днепра Борис Филатов, на время ремонта Нового моста наладивший перевозку жителей по воде», — рассказал эксперт.

По информации Шнайдера, другие замы Кличко выступают за более затратный, но и более эффективный вариант — временный понтонный мост.

«По словам Николая Поворозника, стоимость проекта составит 998 миллионов гривен. Этот проект в кратчайшие сроки берется реализовать компания с богатыми традициями „Эко Буд Трейд“. Правда, такой мост сделает невозможной навигацию в районе Киева — но она и так скоро закончится в связи с похолоданием и обледенением Днепра. И на этот случай в КГГА рассматривают третий вариант — пустить по льду сани и снегоходы для переброски жителей с одного берега на другой», — написал эксперт.

Он также поделился оригинальной задумкой самого городского главы Виталия Кличко расселить жителей левобережья в общежитиях на правом берегу.

«Сам Виталий Владимирович при этом предлагает решить проблему с трафиком еще более „эффективно“: на время ремонта переселить работающих в центре жителей левобережья в спецобщежития на правом берегу. Дескать, это упростит логистику и будет максимально удобно для всех киевлян. А какой вариант кажется наиболее эффективным вам, друзья?» — в заключение поинтересовался Шнайдер.

Напомним, в 2017 году во время ремонта Нового моста в Днепре городской глава Борис Филатов распорядился построить на набережной причалы. Сделано это было с целью наладить перевозку жителей с берега на берег при помощи плавсредств.

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