Последствия перекрытия моста Патона могут стать для Кличко непредсказуемыми, – эксперт

Полное перекрытие моста Патона в Киеве, которое планируется мэром Виталием Кличко и его окружением, крайне негативно скажется на транспортном потоке столицы, вызвав ужасные пробки. Такое мнение высказал эксперт в сфере транспорта Дмитрий Беспалов в комментарии для Dozor . UA

Отметим, ранее СМИ сообщали о планах КГГА и мэра Кличко на два месяца перекрыть движение по мосту Патона с целью его срочного ремонта из-за крайне аварийного, опасного для жизни людей состояния.

«Перекрытие моста Патона крайне негативно скажется на транспортном потоке столицы. Это повысит нагрузку на другие мосты. Задержки могут увеличиться еще в 1,5 раза, хотя они и так немалые. Сейчас среднее время поездки по городу хорошо превышает один час, теперь это время может увеличиться до полутора часов», — констатировал эксперт.

Он подчеркнул, что столичная власть своей беспомощностью в решении инфраструктурных проблем города, и так вызывает крайнее недовольство киевлян — а скоро ситуация усугубится.

«Люди и так недовольны анонсированным повышением тарифов на общественный транспорт. Люди недовольны состоянием инфраструктуры, люди недовольны тем, что мэр не выполнил обещания по поводу метро на Виноградарь и Подольского моста. Более того, люди недовольны трафиком в Киеве, который один из худших в мире. И, конечно же, закрывать один из мостов — это ухудшать ситуацию, тем более скоро выпадет снег и ситуация станет еще тяжелее. Все это может привести к какими-то непредсказуемым для власти событиям», — заключил Дмитрий Беспалов.