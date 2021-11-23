Стало известно, пострадали ли украинцы в жутком ДТП в Болгарии

Главное: Болгарские стражи порядка установили, что украинских граждан не было в сгоревшем автобусе. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Детали: Граждан Украины нет среди погибших и пострадавших в результате аварии с участием автобуса в Болгарии. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«По информации болгарских стражей порядка, украинских граждан нет среди пострадавших в аварии автобуса на западе Болгарии», — написал Николенко на своей странице в Twitter.

За інформацією болгарських правоохоронців, українських громадян немає серед постраждалих в аварії автобуса на заході Болгарії. @UKRinBGR #КонсулПоруч — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) November 23, 2021

В тему: Минувшей ночью на западе Болгарии произошла трагедия — на автодороге Стума разбился туристический автобус из Северной Македонии, который ехал в Турцию. Жертвами аварии стали не менее 45 людей, в том числе — двенадцать детей.