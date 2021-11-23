Главные новости за 23 ноября 2021 года

- Коронавирусом в Украине заболели еще 12 729 человек. Умерли 720 больных.

- По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, за неделю выявленные случаи коронавируса и госпитализации сократились на 20% и 19%. Также снижается и смертность.

- В выходные в Украине немного потеплеет. Ожидаются осадки.

- В Киеве начал идти снег. К вечеру осадки должны усилиться.

- Украина получит транш МВФ. Это 699 миллионов долларов.

- В Украине продолжается вакцинация от коронавируса. Две дозы прививки уже получили более 10 миллионов человек.