Первый осенний снег пошел в Киеве

Главное: В Киеве начал идти снег. К вечеру осадки должны усилиться.

Детали: К полудню вторника, 23 ноября, в Киеве пошел первый осенний снег. Об этом пишут люди в социальных сетях.

Отметим, что, пока что, осадки наблюдаются лишь на правом берегу украинской столицы.

Снег не отличается большой интенсивностью. В городе сейчас 1-3 тепла.

Ожидается, что к вечеру порошить будет сильнее, а температура воздуха упадет до минус 1 градуса.

При этом уже с завтрашнего дня синоптики обещают небольшое потепление в городе.

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