На Харьковщине построят новый храм УПЦ

Главное: На Харьковщине в селе Коропово построят новый храм Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на izum.church.ua , митрополит Изюмский и Купянский Елисей совершил Литургию в храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» в селе, где строится новая церковь.

После литургии митрополит архиерей заложил капсулу с частицей мощей в строящемся храме.

После закладки капсулы духовенство и верующие прошли крестным ходом на место, где с XVII века существовал Свято-Никольский мужской монастырь, разрушенный после Октябрьскоого переворота 1917 года. Здесь было совершено освящение часовни в честь Преображения Господня.

Митрополит Елисей передал в дар общине села Коропово икону Божией Матери «Песчанская».