На Харьковщине построят новый храм УПЦ

В Минздраве обновили зоны карантина
Коронавирус в Украине: 12 729 заболевших и 720 погибших
Стало известно, вовремя ли начнутся зимние каникулы в киевских школах
Главные новости за 22 ноября 2021 года
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