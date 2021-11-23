Названы напитки, которые стремительно разрушают мозг

Главное: Сладкие газировки вредны для здоровья. Они старят мозг.

Детали: Ученые из Медицинской школы при Бостонском университете в США поведали о страшном вреде сладких газировок. Исследователи говорят, что они разрушают мозг.

В ходе своей работы эксперты проводили наблюдения за группой из 4,2 тысяч человек.

Информируется, что люди проходили тесты на уровень когнитивных функций и память.

Также они рассказали, как много сладких напитков выпивают, а специалисты проверили взаимосвязь между количеством потребляемого сахара и состоянием организма.

Выяснилось следующее: если человек выпивает один или два стакана сладких напитков ежедневно, его мозг старее на 5,8 года, а если более двух стаканов – на одиннадцать лет.

Были выявлены значительные ухудшения функции памяти и уменьшение объема головного мозга у тех добровольцев, которые регулярно пили напитки с добавленным сахаром, в отличие от людей, которые не употребляли такие напитки.

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