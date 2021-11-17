В Черниговской области погибла маленькая девочка – она упала с велосипеда

Главное: В Черниговской области погибла четырехлетняя девочка. Она упала с велосипеда.

Детали: Возле городе Ичня (Черниговская область) произошла трагедия. О ней поведала местная полиция.

Сообщается, что тут, упав с велосипеда, погибла четырехлетняя девочка.

Инцидент произошел вечером вторника, 16 ноября.

Известно, что местная жительница ехала на велосипеде с двумя малолетними детьми – трехлетним мальчиком и четырехлетней девочкой. Женщина была их тетей и забирала малышей из детского сада домой.

Информируется, что во время движения по неосвещенному участку дороги все трое упали с велосипеда, а девочка, ехавшая на багажнике, тяжело травмировалась – от полученных телесных повреждений ребенок скончался в больнице.

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