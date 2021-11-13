На Ровенщине УПЦ передала медикам лекарства на сумму 300 тыс грн

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Шмыгаль сделал обнадеживающее заявление об эпидемии ковида
Клятва на верность Гитлеру: возле Рады установили профашистский стенд
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