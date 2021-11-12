На Сумщине жителя села оштрафовали на 17 тыс. грн за то, что он вышел из дома без паспорта

Главное: В Сумской области полиция оштрафовала мужчину на 17 тыс. гривен за отсутствие паспорта на улице. Регион в это время находился в «зеленой» зоне карантина.

Детали: Жителя с. Хмелев Роменского района Сумской области, который оказался на улице без документов в ответ на требование полиции, обвинили в нарушении карантина и оштрафовали на круглую сумму. Как сообщает UBR со ссылкой на адвокатов, несмотря на то, что регион в это время находился в «зеленой» зоне карантина, на него составили административный протокол за нарушение правил карантина, объявленного из-за распространения коронавируса.

Аргументируя свое решение, судья указал, что в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины, обязательным условием для «зеленой» зоны является пребывание на улицах с документами, удостоверяющими личность.

Таким образом, мужчине присудили штраф в размере 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17000 грн) и обязали оплатить 454 грн в виде судебного сбора.

Ответчик имеет 10 дней на обжалование такого решения.

В тему: 8 ноября 2021 года в Минздраве заявили, что правоохранители имеют полное право требовать у граждан COVID-сертификаты. Норма о наличии документа о вакцинации не распространяется на посещение банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.