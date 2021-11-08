Главное: Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили увезли из тюрьмы в неизвестном направлении. Не исключено, что его направили в госпиталь.

Детали: Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили покинул тюрьму. Вероятно, его транспортировали в Горийский военный госпиталь из-за ухудшения самочувствия вследствие длительной голодовки. Об этом сообщает «Грузия Online»

По словам матери грузинского экс-президента Гиули Аласания, Саакашвили вывезли из тюрьмы в неизвестном направлении.

Отмечается, что незадолго до этого над тюрьмой, где удерживали Саакашвили — пролетел вертолет. Также оттуда выехали два бронированных автомобиля. Родственников бывшего президента страны и адвокатов — в учреждение не пускают.

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