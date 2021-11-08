В Турции погиб украинский турист. Его друзей не отпускают в Украину

Главное: В Турции несколько украинцев решили пойти в пеший поход. Во время него один из туристов погиб, а его друзей теперь не отпускают обратно в Украину.

Детали: В Турции во время пешего похода погиб украинский гражданин. Группу туристов, которые были в походе вместе с ним, теперь не отпускают в Украину. Об этом рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По словам Николенко, украинские консулы уже взаимодействуют с турецкими правоохранителями, которые ведут расследование, а также поддерживают связь с туристами и родственниками погибшего.

"Турецкое следствие рассматривает версию самоубийства. В то же время до завершения всех следственных действий, в частности экспертизы предмета, которым было нанесено ранение, суд временно запретил спутникам украинца покидать территорию Турции",- рассказал он.

Украинское консульство, как отметил представитель МИД, обратилось к турецкой стороне для проведения быстрого и беспристрастного расследования этого дела.

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