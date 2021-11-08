Украина — вторая в мире по росту смертности от коронавируса

Главное: Украина находится на втором месте в мире по росту смертности от COVID. На первом месте находится Россия с 1179 смертельных случаев за предыдущие сутки.

Детали: По состоянию на 7 ноября прирост числа новых смертельных исходов от коронавируса за сутки в Украине составил 449 случаев. Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers.

По данным ресурса на первом месте находится РФ с 1 179 смертельных случаев за последние сутки.

Украина находится на втором месте в мире. Далее идут Румыния, Мексика и Филиппины, где в среднем зафиксировано около 200 новых смертельных случаев за последние сутки.

Сообщается, что пандемия коронавируса затрагивает 222 стран и территорий.

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