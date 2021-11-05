С понедельника «красная» зона в Украине расширится

Главное: Со следующей недели в Украине в «красной» зоне окажется еще одна область. Речь идет о Волынской области.

Детали: Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила расширить «красную» зону карантина в Украине. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

Локдаун в Волынской области, по словам министра, начнет действовать в полночь 8 ноября.

В «красной» зоне карантина будет запрещена работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, фитнес-центров, бассейнов и спортзалов, а также проведение массовых мероприятий.

В то же время в областях «красной» зоны запрещается очное обучение в учебных заведениях, кроме детсадов и 1-4 классов.

Однако эти ограничения не действуют при условии, что 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы от коронавируса.

В тему: По состоянию на сегодня красный уровень опасности действует в Киеве и 15 областях Украины.