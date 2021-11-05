Главные новости за 5 ноября 2021 года

- Коронавирусом в Украине заболели 26 488 людей. Умерли 696 больных.
- С понедельника часть украинцев не смогут выйти на работу. В дальнейшем перечень профессий планируют расширить.
- Сегодня утром послы ЕС решили исключить Украину из «зеленого списка». В МИД Украины уже отреагировали.
- Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что ключевой особенностью этой волны коронавируса является то, что 93% госпитализированных не вакцинированы от этой болезни. Вакцинация, по его словам, спасает жизни 10 украинцев в час.
- Украину на 90% подключили к отоплению. Объекты социальной сферы – на 85%.
- Астероиды хотят взрывать специальными космическими кораблями. Уже запланирован тестовый пуск.