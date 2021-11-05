Стало известно, когда украинцам будут колоть бустерную дозу вакцины от коронаивруса

Главное: В Минздраве рассказали, когда в Украине будет доступна бустерная вакцинация. Случится это после того, как будет привита половина населения страны.

Детали: Украинцы получат возможность привиться третьей дозой вакцины от коронавируса после того, как будет привита половина населения. Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

«Как только пересечем отметку в 50% вакцинированного населения в Украине, мы вернемся к вопросу бустерной дозы, или повторной, двукратной вакцинации против коронавирусной болезни», — сказал министр.

По его словам, данный показатель пока достигнут только в Киеве — 55% привитых хотя бы одной дозой.

Более 40% вакцинированных зафиксировано в Полтавской, Киевской и Днепропетровской областях.

В тему: Врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, кому необходимо вводить третью дозу вакцины от коронавируса. С ее мнением согласился и главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.