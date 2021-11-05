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Новости > Украину решили исключить из «зеленого списка» ЕС

Украину решили исключить из «зеленого списка» ЕС

Агата Кловская
05.11.21 14:48
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Украину решили исключить из «зеленого списка» ЕС

Главное: Сегодня утром послы ЕС решили исключить Украину из «зеленого списка». В МИД Украины уже отреагировали.

Детали: Сегодня, 5 ноября, утром послы ЕС приняли решение исключить Украину из рекомендованного ЕС списка безопасных для путешествий. Об этом сообщил брюссельский журналист Рикард Йозвяк.

«Послы ЕС сегодня утром решили исключить Украину из рекомендованного ЕС списка безопасных для путешествий. Список будет сформирован в начале следующей недели», — отметил Йозвяк.

В Министерстве иностранных дел отреагировали на исключение Украины из «зеленого списка» на следующей неделе. В ведомстве заявляют, что тотального закрытия границ ЕС для украинцев не будет. Об этом заявил глава МИД Дмитрия Кулебу.

«После исключения Украины из „зеленого списка“ ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Это рекомендация, а финальные решения будет принимать каждая отдельная страна ЕС. МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для украинцев», — написал Кулеба.

Отметим, ЕС обновляет «зеленый» список стран, который определяет, где положительная ситуация с коронавирусом.

После чего ЕС рекомендуют открыть границы для путешествующих из стран, содержащихся в этом списке. Однако если страна выбывает из «зеленого» перечня, тогда членам ЕС рекомендуют запретить въезд гражданам этих стран.

В тему: Европа снова становится эпицентром заболеваемости коронавирусом. Показатели заболеваемости приближаются к рекордным.

Тэги: Евросоюз, Украина, общество, Европа, Министерство иностранных дел Украины, ЕС, новости Украины, Дмитрий Кулеба

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