Во Львове покончил с собой солдат-срочник, прослуживший всего три дня

Главное: Во Львове с четвертого этажа казармы выпрыгнул солдат срочной службы, который прослужил всего три дня. На левой руке у погибшего было написано слово «кремируйте».

Детали: В воинской части Нацгвардии во Львове солдат срочной службы выпрыгнул из окна четвертого этажа. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает MyKharkov.info.

Инцидента произошел около 12:00 — 18-летний парень из города Первомайский, проходивший службу во Львове всего три дня, выбросился из окна туалета четвертого этажа казармы. Медики пытались реанимировать пострадавшего, но он скончался от полученных травм.

На левой руке у большого пальца обнаружили надпись «кремируйте». При этом признаков насильственной смерти не обнаружено.

Теперь открыто уголовное производство по статье о самоубийстве.

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