Стало известно, кто не получит электронный сертификат о выздоровлении от коронавируса

Главное: В Украине скоро заработает цифровой сертификат о выздоровлении от коронавируса. Впрочем, получить его смогут лишь те, кто обращался к врачу после подтверждения инфицирования.

Детали: Уже на следующей неделе в Украине заработает цифровой сертификат о выздоровлении от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Сертификат о выздоровлении смогут получить те граждане, у которых врач установил диагноз COVID-19 после запуска этого документа. Те, кто болел в 2020 или ранее в 2021 году, получить сертификат не смогут.

Кроме того, для получения цифрового сертификата о выздоровлении врач обязательно должен внести информацию о диагнозе в электронную систему здравоохранения.

"То есть лица, которые после получения положительного ПЦР-теста не обращались к врачу и врач не внес данные в ЭСЗ - загрузить сертификат не смогут. Соответствующие изменения сегодня были одобрены правительством", - заявил в Минздраве.

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