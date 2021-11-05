Часть украинцев с понедельника останутся без работы

Главное: С понедельника, 8 ноября, часть украинцев не смогут выйти на работу. В дальнейшем перечень профессий планируют расширить.

Детали: С понедельника, 8 ноября, вступает в силу постановление Кабмина об отстранении от работы чиновников и педагогов, которые отказываются или уклоняются от проведения прививок против COVID-19. Об этом сообщает в решении правительства.

Приказом Минздрава определен конкретный перечень профессий, в которых прививка от COVID-19 является обязательной. Прививки должны сделать сотрудники:

— работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов,

— местных государственных администраций и их структурных подразделений;

— учреждений высшего, послевузовского, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специального образования и учреждений независимо от типа и формы собственности.

В дальнейшем перечень профессий планируют расширить.

Отстранение работников проводится путем издания приказа или распоряжения руководителя. Срок отстранения устанавливается до устранения причин, которые его обусловили. На время отстранения оплата труда работников и государственных служащих проводится согласно нормам закона

Согласно решению Минздрава, не могут быть отстранены от работы лица, имеющие противопоказания к вакцинации и которые предоставили соответствующее медицинское заключение (форма № 028), выданное учреждением здравоохранения.

Если противопоказания временные, то такая справка будет выдаваться на определенный промежуток времени — от 3 или более месяцев, после чего потребуется прививка.

В тему: Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что ключевой особенностью этой волны коронавируса является то, что 93% госпитализированных не вакцинированы от этой болезни. Вакцинация, по его словам, спасает жизни 10 украинцев в час.