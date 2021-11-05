Названа ключевая особенность нынешней волны коронавируса в Украине

Главное: Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что ключевой особенностью этой волны коронавируса является то, что 93% госпитализированных не вакцинированы от этой болезни. Вакцинация, по его словам, спасает жизни 10 украинцев в час.

Детали: Вакцинация от коронавируса COVID-19 спасает жизни 10 украинцев в час. Об этом сказал глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге в пятницу, 5 ноября.

«Только вакцинация защищает и спасает жизнь. Благодаря вакцинации каждый час мы сейчас спасаем 10 жизней, каждые 6 минут — спасаем одну человеческую жизнь. Среди этих спасенных можете быть вы, ваши родители, родные, друзья. Надо сделать только одну вещь — вакцинироваться и убедить это сделать своих родных и близких», — сказал министр и добавил, что «вакцины помогут преодолеть пандемию, но главная вакцина — ответственность».

По его словам, ключевой особенностью этой волны коронавируса является то, что 93% госпитализированных не вакцинированы от этой болезни. Почти все тяжелые пациенты, которые требуют реанимационных мероприятий, также не вакцинированы.

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