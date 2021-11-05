В 2022 году остановятся автозаводы по всему миру

Автомобильную отрасль ждет жесткий коллапс. По прогнозу, автомобильные заводы полностью встанут уже в 2022 году. Об этом сообщает телеграм-канал нашего издания « Новости & Аналитика ».

Причина в том, что у производителей алюминиевых сплавов заканчивается важнейший компонент — магний. Цены на поставки магния в Европу поползли вверх и уже достигли исторического максимума.

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