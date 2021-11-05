Стало известно, как обстоят дела с отоплением в Украине

Главное: Украину на 90% подключили к отоплению. Объекты социальной сферы – на 85%.

Детали: В Украине продолжается подключение отопления. О темпах поведал министр развития общин и территорий Алексей Чернышев

Чиновник в пятницу, 5 ноября, информировал: «Завершается подключение жилых домов и объектов социальной инфраструктуры к теплоснабжению».

Он добавил: «Показатель подключения к теплу, согласно данным областных государственных администраций, составляет почти 90% в жилом секторе и около 85% на объектах социальной сферы».

Уточняется, что подключение к теплоснабжению в жилых домах в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Черкасской и Черниговской областей прошло практически на 100%.

В то же время в других областях этот показатель составляет в среднем более 90%.

Резюмируется: «Запорожская и Николаевская области подключили две третьих своих объектов. Херсонская и Одесская – меньше половины своих жилых домов».

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