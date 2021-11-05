В разгар эпидемии коронавируса СБУ накрыла склад с возбудителями инфекционных болезней

Как-то незаметно на днях промелькнула новость о том, что Служба безопасности Украины обнаружила в Полтавской области склад нелегального хранения ядовитых веществ. Об этом сообщает телеграм-канал нашего издания « Новости & Аналитика ».

В частности, были обнаружены: большое количество ядовитых веществ высокого класса опасности и почти 700 единиц биологических агентов, которые являются возбудителями острых инфекционных болезней;

Как отмечают авторы поста: «Когда склад с возбудителями острых инфекционных болезней находят в разгар эпидемии коронавируса... как минимум возникает много неудобных вопросов. А еще вспоминаются публикации о американских биолабораториях на территории Украины, о которых как-то вдруг все резко забыли.