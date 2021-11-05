Скончался руководитель «Театра на Подоле» Виталий Малахов

Главное: Скончался народный артист Украины Виталий Малахов. Он был руководителем «Театра на Подоле».

Детали: В минувший четверг, 4 октября, на 68-м году жизни скончался народный артист Украины Виталий Малахов. Он также был художественным руководителем «Театра на Подоле».

О смерти театрального режиссера сообщает его семья.

Накануне, 26 октября, его госпитализировали в «Феофанию». Причиной смерти случившегося называется сепсис.

Стоит напомнить, что с 1979 года он возглавил Киевский государственный театр эстрады, с 1985 по 1987 год работал со своей труппой на базе Киевского Молодежного театра, а с августа 1987 года был создан Киевский драматический театр на Подоле, где он поставил более шестидесяти спектаклей.

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