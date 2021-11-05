Украина может принять финал важного футбольного турнира

Главное: Финал женского чемпионата Европы по футболу может пройти в Украине. Матч 2025 года.

Детали: Финальный матч женского чемпионата Европа по футболу может пройти в Украине в 2025 году. Об этом говорят в УАФ.

Наша страна уже подала соответствующую заявку.

В свою очередь, в УЕФА информируют, что всего получено пять заявок от восьми ассоциаций на проведение этой встречи.

Так, совместная заявка была получена от ассоциаций Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции. Также заинтересовались в проведении турнира ассоциации Франции, Польши, Швейцарии и Украины.

Всем претендентам рекомендовали предоставить восемь стадионов четвертой категории вместимостью от 15 тысяч зрителей.

Решение по хозяину будет принято уже в декабре на исполкоме УЕФА.

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