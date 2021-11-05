В Украине от коронавируса вакцинировали более 11 миллионов человек

Главное: Более 11 миллионов человек вакцинировали от коронавируса в Украине. Более 270 тысяч – за минувшие сутки.

Детали: В Украине продолжается масштабная вакцинация от коронавируса. Данные по итогам четверга, 4 ноября, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что за минувшие сутки прививку сделали 270 320 людям: первую дозу получили 190 327 человек, а вторую – 79 993 желающих.

За все время вакцинировали 11 086 047 людей, при этом две дозы прививки получили уже 7 762 884 человека.

С начала кампании сделали уже 18 848 929 прививок.

В тему: В Украине бушует коронавирус.