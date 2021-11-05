Стала известна статистика ДТП среди малолетних в Украине

Главное: Озвучена статистика ДТП среди несовершеннолетних в Украине. В этом году они устроили 35 аварий.

Детали: Несовершеннолетние устроили 35 ДТП в Украине в 2021 году. Такие данные привела генеральный прокурор Ирина Венедиктова в передаче «Право на власть».

По ее словам, восемьсот детей пострадали в авариях с начала года.

Уточняется также, что число смертей в ДТП на дорогах нашей страны с начала года превысило 2,5 тысячи, а в прошлом году было 3,5 тысячи погибших.

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