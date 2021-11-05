День рассматривания старых фотографий: какой праздник отмечается 5 ноября 2021 года

Сегодня, 5 ноября 2021 года, в мире и Украине отмечают День железнодорожника Украины и День рождения кассового аппарата.

День рассматривания старых фотографий

Изобретение технологии записи изображения с помощью оптических приборов и фоточувствительного материала относится к началу XIX в. Первый снимок под названием «Вид из окна» был сделан французом Ж.Н. Ньепсом в 1826 г. Фотография с изображением человека появилась благодаря Луи Дагеру в 1838 г. С тех пор перед камерой тысячи раз замирали обычные люди и царствующие особы, в объектив попадали животные, природные явления и космические объекты. Немецкому поэту Гете принадлежат слова: «Остановись, мгновенье, ты — прекрасно!» Каждый снимок — это замершая на секунду жизнь, отпечаток прошлого, без которого не было бы настоящего. Поэтому 5 ноября отмечается ностальгический и немного грустный День рассматривания старых фотографий.

Всемирный день распространения информации о проблеме цунами

Цунами приводят к многочисленным человеческим жертвам, причиняют огромный ущерб и являются общей проблемой для многих стран, о чем свидетельствуют, в частности, события, произошедшие в 1960 году в Чили, в 1976 году на Филиппинах, в 1998 году в Папуа — Новой Гвинее, в 1999 году в Турции, в 2001 году в Перу, в 2004 году в прибрежных государствах Индийского океана, в 2009 году у побережья Самоа и Тонги и в 2011 году на востоке Японии.

Признавая важность обеспечения готовности к бедствиям и оперативного распространения информации посредством систем раннего предупреждения, использования традиционных знаний и осуществления принципа «сделать лучше, чем было» на этапах восстановления, реабилитации и реконструкции в целях защиты жизни людей и предотвращения ущерба от цунами, о чем говорится в Сендайской рамочной программе по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы, Генеральная Ассамблея ООН на 81-м пленарном заседании, которое состоялось 22 декабря 2015 года, постановила объявить 5 ноября Всемирным днем распространения информации о проблеме цунами (резолюция A/RES/70/203).

Предлагается всем государствам-членам, организациям системы Организации Объединенных Наций, другим международным и региональным организациям, а также гражданскому обществу, в том числе неправительственным организациям и частным лицам, надлежащим образом и в соответствии с национальными приоритетами проводить Всемирный день распространения информации о проблеме цунами в целях повышения осведомленности общественности об опасности цунами.

Кроме этого, сегодня отмечают:

— Международный день проектного менеджера или День проджект менеджера;

— День благодарности пончику.