В Мадриде машина врезалась в группу школьников

Главное: В Мадриде у одной из городских школ Fomento Montealto машина врезалась в группу школьников. Одна девочка погибла.
Детали: В столице Испании — в городе Мадрид автомобиль въехал в группу школьников. Об этом сообщает ABC Madrid.
Инцидент произошел у одной из городских школ Fomento Montealto.
В результате происшествия один ребенок погиб, двое получили травмы. Погибшей девочке было шесть лет. Двух других детей — 10 и 12 лет — госпитализировали в тяжелом состоянии.
По данным издания, за рулем авто находилась женщина. Она — одна из матерей, которые приезжают в школу забрать детей после занятий. Анализ на алкоголь и наркотики оказался отрицательным.
Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.
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