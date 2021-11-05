В Мадриде машина врезалась в группу школьников

Главное: В Мадриде у одной из городских школ Fomento Montealto машина врезалась в группу школьников. Одна девочка погибла.

Детали: В столице Испании — в городе Мадрид автомобиль въехал в группу школьников. Об этом сообщает ABC Madrid.

Инцидент произошел у одной из городских школ Fomento Montealto.

В результате происшествия один ребенок погиб, двое получили травмы. Погибшей девочке было шесть лет. Двух других детей — 10 и 12 лет — госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данным издания, за рулем авто находилась женщина. Она — одна из матерей, которые приезжают в школу забрать детей после занятий. Анализ на алкоголь и наркотики оказался отрицательным.

Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.

#Atropello en calle La Masó. @SAMUR_PC confirma el fallecimiento de una niña de 6 años y atiende a otras dos de 10 y 12 años, heridas graves. @policiademadrid realiza el atestado para saber las circunstancias del atropello. @BomberosMad colabora en la atención a las víctimas. pic.twitter.com/uzDFXcko1Q — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) November 4, 2021

В тему: На днях в Германии 30-летний водитель въехал в группу школьников.