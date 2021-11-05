Лига конференций: «Заря» дома обыграла болгарский ЦСКА

Главное: В четвертом туре группового этапа Лиги конференций луганская «Заря» принимала на своем поле болгарский ЦСКА. Матч завершился победой подопечных Виктора Скрипника ос счетом 2:0.

Детали: Сегодня состоялись матчи четвертого тура группового этапа Лиги конференций. Луганская «Заря» в Запорожье принимала болгарский ЦСКА.

После поражения на своем поле болгары были намерены взять реванш, и создали достаточно опасных моментов у наших ворот. Но подопечные Виктора Скрипника нашли в себе силы не только для того, чтобы сдержать этот натиск, но и вырвать победу.

На 86-й минуте Шахаб Захеди удачно вступил в отбор на правом фланге против Лама, после чего зашел в чужие владения, и выстрелил прямиком в ближний угол.

А уже в компенсированное арбитром время все тот же Шахаб увел мяч к чужой штрафной, после чего выкатил на пустые ворота для Аллахьяра, который и поставил жирную точку в матче.

В следующем туре луганская «Заря» сыграет на выезде против римской «Ромы», а болгарский ЦСКА София совершит визит на матч против норвежского «Глимта».

После четыре матчей «Заря» набрала 6 очков и сохранила неплохие шансы на выход в евровесну.

В тему: Накануне донецкий «Шахтер» на выезде проиграл мадридскому «Реалу» со счетом 1:2.