Перед «черной пятницей» ПриватБанк приостановит работу всех систем

Главное: 7 ноября ночью ПриватБанк будет обновлять программное обеспечение процессингового центра. В связи с этим с 01-00 до 04-30 часов будут приостановлены все денежные переводы, а также прекращена работа банкоматов и терминалов.

Детали: В ночь на воскресенье, 7 ноября, ПриватБанк обновит программное обеспечение процессингового центра. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

С 01-00 до 04-30 часов будут приостановлены все денежные переводы, а также прекращена работа банкоматов и терминалов.

Как отмечается в сообщении, банк сознательно принял решение об обновлении.

«Мы осознаем, что это высокий сезон покупательной активности, который начинается с „черной пятницы“ и завершается рождественскими распродажами по всему миру, и мы беспокоимся, чтобы шоппинг наших клиентов был комфортным», — говорится в сообщении.

В период обновления процессингового центра банк приостановит проведение транзакций по карточкам, работу Приват24 для физических лиц Приват24 для бизнеса.

В ходе технологической паузы пройдут и регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка.

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