На Донбассе верующие УПЦ простились со схиархиепископом Алипием

Главное: В Святогорской лавре состоялись заупокойные богослужения по схиархиепископу Краснолиманскому Алипию.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, схиархиепископ Алипий был одним из самых старших архиереев Украинской Православной Церкви. При нем начал свое возрождение Свято-Успенский Святогорский монастырь, впоследствии — Святогорская лавра.

Накануне, 3 ноября, гроб с телом владыки встретили в Святогорской лавре, митрополит Арсений совершил панихиду.

«Сегодня он в стенах этой Лавры, он с детства прибегал сюда и жил мечтами и исполнением благословения старцев о её открытии и возобновлении. Этот человек так жил монашеской жизнью, что он имел в своей душе свет Божественный и других этим светом привлекал. По его примеру, по его слову, по его совету очень многие стали на путь монашества», — сказал наместник Святогорской лавры.

Владыка рассказал о последних днях и часах земной жизни схиархиепископа Алипия, который «свое монашество нес до конца».

Митрополит Арсений поделился, что накануне смерти владыка Алипий причастился Святых Христовых Таин, соборовался и со слезами на глазах помогал священнику совершать таинство, после чего впал в бессознательное состояние и умер.

«Молясь о его душе, мы будем просить и его святых молитв. Ведь исповедь в сознании, причастии, Таинствах Христовых, соборование — это кончина, которую мы все просим, такую кончину нужно заслужить всей своей жизнью, она не просто так дается, такая кончина, полная присутствия Божьей и любви Божией», — отметил владыка.

После богослужения у гроба всю ночь читали Евангелие.

Сегодня, митрополит Арсений совершил заупокойную литию, после чего состоялись проводы усопшего владыки Алипия из Святогорской лавры в Покровский монастырь города Лиман, где состоялась заупокойная Литургия, отпевание и погребение.

Митрополиту Арсению сослужили архиереи и священники со всех уголков Украины.

Похоронили усопшего владыку Алипия возле храма в честь Феодоровской иконы Божией Матери.

Викарий Горловской епархии схиархиепископ Краснолиманский Алипий (Погребняк) умер 2 ноября на 77 году жизни после тяжелой, продолжительной болезни.

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