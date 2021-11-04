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Новости > На курорты Ивано-Франковщины попасть смогут далеко не все

На курорты Ивано-Франковщины попасть смогут далеко не все

Агата Кловская
04.11.21 15:43
158
На курорты Ивано-Франковщины попасть смогут далеко не все

Главное: На курорты Ивано-Франковской области теперь будут пускать только COVID-безопасных отдыхающих. Такое решение приняла специальная комиссия.

Детали: Региональная комиссия ТЭБ и ЧС решила усилить карантинные ограничения в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает местное издание Kurs.

По данным издания, комиссия ТЭБ и ЧС обязала руководителей курортных и рекреационных комплексов не принимать посетителей без:

— зеленых сертификатов о вакцинации от коронавируса;

— отрицательного результата тестирования на COVID-19, который проведен не более чем за 72 часа;

— справки о выздоровлении от коронавируса.

Комиссия поручила разместить на сайтах курортов информацию о введении дополнительных ограничительных мер.

Кроме того, правоохранителям и Госпотребслужбе дали задание усилить контроль за соблюдением карантина на территории Ивано-Франковской области.

Напомним, что на территории Ивано-Франковской области расположен популярный горнолыжный курорт «Буковель».

В тему: В Украине еще три области претендуют на то, чтобы попасть в «красную» зону карантина. В зоне риска — Волынская, Харьковская и Тернопольская области.

Тэги: общество, курорт, Ивано-Франковск, Ивано-Франковская область, новости Украины, коронавирус

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