Со следующего года украинская полиция будет работать по-новому

Главное: Полицейские в Украине будут работать со включенными бодикамами. Произойдет это уже со следующего года.

Детали: Полицию в Украине обяжут работать со включенными бодикамами (персональными видеорегистраторами). Об этом во время форума «Украина 30» сообщил глава МВД Денис Монастырский.

Чиновник пообещал: «Уже со следующего года в каждом подразделении патрульной полиции, где работают офицеры и будут выезжать на патрулирование, будут бодикамы. И они обязаны будут их включать во время общения с гражданами».

Он добавил, что это поможет достичь более высокого стандарта защиты прав человека.

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