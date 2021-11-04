На Закарпатье зафиксировали вспышку опасной болезни у детей

Главное: Полиомиелит выявлен на Закарпатье. Заболели пять детей.

Детали: На Закарпатье дети заболели полиомиелитом. Об этом сообщает «ВВС Украина».

Отмечается, что заразу выявили у пятерых малышей: все они не получили плановых прививок от болезни.

Уточняется, что было два очага заболевания, а один из них связан с недавней вспышкой болезни в Ровенской области.

Главный эпидемиолог области Виктория Тимчик информировала, что случай инфицирования полиомиелитом I типа двенадцатилетнего ребенка не связан с расследованием ровенского случая.

Во время расследования был обнаружен другой очаг, но его локализацию не называют по этическим соображениям.

Как выяснилось, у четырех детей, которые имели контакты с инфицированным ребенком из Ровенской области, подтвердили полиовирус ІІ типа.

Подчеркивается, что от вакцинации родители малышей отказывались по религиозным убеждениям, как и в случае в Ровенской области.

За медицинской помощью родители не обращались, пока они находились дома под контролем семейного врача и наблюдением родственников.

В то же время, по словам директора департамента здравоохранения ОГА Анатолия Пшеничного, на Закарпатье процент вакцинированных от полиомиелита детей составляет 49%, а в области наблюдается стойкая тенденция к увеличению отказов.

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