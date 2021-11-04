Стало известно, чем могут быть вредны сыры

Главное: Сыр может быть вреден. При этом существует и польза от продукта.

Детали: Популярный российский диетолог Татьяна Иванникова поведала, чем может быть полезен и, наоборот, вреден сыр. Ее цитируют местные СМИ.

Специалист сказала: «Сыр – очень питательный продукт и на 1/4 состоит из белков. Они нужны нам, так как являются строительным материалом для мышц. Его часто употребляют спортсмены в восстановительный период».

Она подчеркнула: «Преимущество сыра в том, что его белки усваиваются лучше, чем молочные. Так как сыр очень калорийный продукт, он отлично восполняет энергию, поэтому его часто используют в качестве полезного перекуса».

Впрочем, по ее словам, калорийность сыра является противопоказанием для людей с избыточной массой тела и сердечнососудистыми заболеваниями.

Эксперт подчеркнула: «При выборе сыра обращайте внимание на состав, в нем не должно быть много растительных жиров. Процесс изготовления этого продукта достаточно долгий и затратный, поэтому сыр не может стоить дешево».

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