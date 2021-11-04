Риск применения вакцин превышает их эффективность, - результаты научного исследования

В распоряжении телеграм-канала нашего издания « Новости & Аналитика » оказался интересный документ: Комплексное экспертное заключение «Анализ иммунопрофилактических препаратов для профилактики SARS-CoV-2».

В исследовании, которое проводилось с 1 по 15 апреля 2021 года, принимали участие более 10 медицинских специалистов: вирусологов, иммунологов, генетиков, инфекционистов.

Один из главных выводов специалистов звучит так: «Риск причинения вреда здоровью человеку вследствие приема вакцин для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, НЕСОИЗМЕРИМ и многократно превышает эффективность их применения».