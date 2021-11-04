Коронавирус в Украине: 27 377 заболевших и 699 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели еще 27 377 человек. Умерли 699 людей.

Детали: Коронавирус в Украине набирает обороты. Данные на четверг, 4 ноября, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что заболели еще 27 377 людей. Госпитализировали 5 472 больных, а выздоровели 12 464 человек.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 72 918, методом ИФА – 22 294, экспресс-тестами – 60 193.

Наибольший прирост больных фиксировали в Днепропетровской (2 254), Одесской (1 899) и Харьковской (1 656) областях, а также в Киеве (1 836).

Умерли еще 699 людей. За все время скончались 70 146 человек.

С начала пандемии заболели 3 006 463 человека, а выздоровели 2 479 138 людей.

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