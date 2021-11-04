Букеровскую премию за 2021 год получил писатель из ЮАР

Главное: Определен победитель Букеровской премии за 2021 год. Им стал писатель из ЮАР Дэймон Галгут.

Детали: Назван победитель Букеровской премии за 2021 год. Им признали писателя из ЮАР Дэймона Галгута, который был награжден за роман «Обещание», сообщают организаторы.

Также на престижную литературную награду претендовали Анук Арудпрагасам («Проход на север»), Патриция Локвуд («Никто не говорит об этом»), Надифа Мохамед («Удачливые люди»), Ричард Пауэрс («Недоумение») и Мэгги Шипстед («Большой круг»).

Эти книги были выбраны из 158 произведений, опубликованных в Великобритании и Ирландии с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года.

Представитель ЮАР получил вознаграждение в 50 тысяч фунтов стерлингов.

Справка: Дэймон Галгут родился в Претории в 1963 году. В шесть лет ему диагностировали рак, болезнь, которую он охарактеризовал как главное, катастрофическое событие в жизни.

Будущий писатель изучал драму в Университете Кейптауна. Свой дебютный роман он опубликовал в семнадцать лет.

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