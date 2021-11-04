Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Кем Украина приходится для Европейского союза: сложный сосед или будущий партнёр?

Кем Украина приходится для Европейского союза: сложный сосед или будущий партнёр?

Автор: «Фраза»
04.11.21 09:00
53
Кем Украина приходится для Европейского союза: сложный сосед или будущий партнёр?

Ответ на этот вопрос пытались найти специалисты виртуального конгресса Open Europe во время онлайн-мероприятия 26 октября. К дискуссии, которую провел лидер латвийской политической партии «Ricibas» Руслан Панкратов, присоединились представители 5 стран: экс-депутат Бундестага Вальдемар Хердт (Германия), Луис Маринелли, баллотировавшийся в 2020 году на пост губернатора Калифорнии (США), экс-вице-мэр Вильнюса Альгирдас Палезкис (Литва), политолог и президент фонда «Петр Великий» Валерий Двойников (Бельгия).

Валерий Двойников начал с рассмотрения контекста, в котором русофобия активно пропагандировалась в ЕС, и это заложило основу для дальнейшего хаоса вокруг Украины. Основная проблема, по словам Двойникова, заключается в проблемных отношениях между Россией и США и в деструктивной политике в отношении Восточной Европы. Его предложение заключалось в том, чтобы Франция использовала свой дипломатический потенциал для разрешения конфликта вместо того, чтобы вызывать новую эскалацию.

Альгирас Палезкис, которому пришлось предстать перед судом в Литве за «отрицание советской оккупации», заявил, что 30 лет назад страны Балтии представили себя посредниками и дипломатами, способными преодолеть разрыв между Западной и Восточной Европой благодаря своей истории, культуре и географическому положению. Теперь они не просто отказались от этой роли,

а выдвинулись на передний план и заставили свои правительства вести себя очень провокационно. Палезкис считает, что ту же ошибку повторяет и Украина — вместо того, чтобы укреплять свои силы, она потеряла здравый смысл, следуя внешним приказам, а не интересам своего народа.

Вальдемар Хердт дал четкий ответ на ключевой вопрос мероприятия, заявив, что Украина не может быть партнером ЕС в ближайшее время, поскольку для восстановления из хаоса, в котором она находится сейчас, потребуются большие инвестиции, благодаря которым ЕС будет навязывать свои собственные стандарты и видение. Украиной в настоящее время управляет команда, которая игнорирует интересы собственного народа, подвергая его опасности, разрушая экономику страны. Война на юго-востоке будет продолжаться до тех пор, пока не найдутся те, кто от нее выиграет, и в основном это будет украинское правительство, которое сможет использовать её для оправдания собственной слабости и некомпетентности, а также его американские кукловоды, заинтересованные в дестабилизации по соседству с Россией. После этого безумия ЕС уже потерял более 170 миллиардов евро из-за санкций. Европейский союз был основан как союз суверенных государств и в настоящее время он диктует больше правил, чем Москва когда-либо диктовала в советской истории.

«Брюссель хочет регулировать все в ЕС: от ширины выращиваемых огурцов до длины производимых пылесосов», — говорит Вальдемар.

Эксперты по-прежнему оптимистично заявляют, что можно было бы построить «Большую Европу», как единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока, если бы европейские страны действовали, как суверенные образования, обеспечивающие интересы своих народов.

Тэги:

Комментарии

Статьи

04.11.21 07:57

Северная Евразия и Абендлянд: дуэт двух цивилизаций

Автор: Александр Абакумов

Дайджест

Александр Свищев (он же Седой), эхо криминального Львова 90 и разграбление «Укрспирта»
03.11.21 18:37

Александр Свищев (он же Седой), эхо криминального Львова 90 и разграбление «Укрспирта»

Автор: По материалам Повинь

Выбор редакции
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
04.11.21 09:02

Риск применения вакцин превышает их эффективность, - результаты научного исследования
04.11.21 08:44

Коронавирус в Украине: 27 377 заболевших и 699 погибших
04.11.21 08:37

Букеровскую премию за 2021 год получил писатель из ЮАР
04.11.21 07:43

Полиция избивала и швыряла на землю активакцинаторов, которые протестовали в Запорожье
04.11.21 05:42

День железнодорожника Украины: какой праздник отмечается 4ноября 2021 года
03.11.21 22:27

Лига чемпионов: «Шахтер» не устоял в Мадриде
03.11.21 20:50

В УПЦ впервые перевели на украинский язык произведения отцов Церкви и христианских писателей IV-V веков
03.11.21 19:06

На Волыни маленькая девочка насмерть отравились каштанами
03.11.21 19:00

Главные новости за 3 ноября 2021 года
03.11.21 19:00

Священник УПЦ рассказал, почему милостыню нельзя подавать напоказ
04.11.21 09:02

Риск применения вакцин превышает их эффективность, - результаты научного исследования
04.11.21 08:44

Коронавирус в Украине: 27 377 заболевших и 699 погибших
04.11.21 07:43

Полиция избивала и швыряла на землю активакцинаторов, которые протестовали в Запорожье
03.11.21 22:27

Лига чемпионов: «Шахтер» не устоял в Мадриде
03.11.21 19:00

Главные новости за 3 ноября 2021 года
03.11.21 16:54

Кислородные кровати в Киеве заполнены на 75%
03.11.21 15:57

В России разбился белорусский самолет. Выжить не удалось никому
03.11.21 14:57

«Красную» зону в Украине могут расширить
03.11.21 14:36

Рада уволила сразу пять министров
03.11.21 13:57

По всей Украине проходят обыски у налоговиков
03.11.21 09:06

В Минздраве рассказали, сколько человек в Украине умерло после прививки от коронавируса
29.10.21 12:28

На Земле ожидается мощнейшая магнитная буря
28.10.21 19:00

Главные новости за 28 октября 2021 года
29.10.21 19:00

Главные новости за 29 октября 2021 года
29.10.21 05:45

Всемирный день борьбы с инсультом: какой праздник отмечается 29 октября 2021 года
28.10.21 15:47

Крупным городам Украины светит медицинский коллапс
29.10.21 09:32

Коронавирус в Украине: 26 870 заболевших и 648 погибших
28.10.21 19:36

Стало известно, как правильно есть орехи
29.10.21 09:54

В Украине появятся новые дорожные знаки
29.10.21 00:01

Названы пять приправ против рака
Фото и Видео
Полиция избивала и швыряла на землю активакцинаторов, которые протестовали в Запорожье
Полиция избивала и швыряла на землю активакцинаторов, которые протестовали в Запорожье
Полиция избивала и швыряла на землю активакцинаторов, которые протестовали в Запорожье
Полиция избивала и швыряла на землю активакцинаторов, которые протестовали в Запорожье
В России разбился белорусский самолет. Выжить не удалось никому
В России разбился белорусский самолет. Выжить не удалось никому
В Киеве около больницы найден труп мужчины
В Киеве около больницы найден труп мужчины
В России возник крайне необычный пожар
В России возник крайне необычный пожар
Мэром Нью-Йорка стал темнокожий бывший коп
Мэром Нью-Йорка стал темнокожий бывший коп
В Киеве митингуют актиковидники и активакцинаторы
В Киеве митингуют актиковидники и активакцинаторы
В Киеве компания мужчин катала на крыше авто своего приятеля
В Киеве компания мужчин катала на крыше авто своего приятеля
В Мелитополе возле дороги нашли труп девушки
В Мелитополе возле дороги нашли труп девушки
Москву окутал таинственный туман – в социальных сетях зреет паника
Москву окутал таинственный туман – в социальных сетях зреет паника
В Киеве задержали скандального депутата Киву
В Киеве задержали скандального депутата Киву
fraza.com
Новости блогосферы
23.10.21 13:50

Почему европейцы протестуют против обязательной вакцинации?
21.10.21 18:26

В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
21.10.21 09:39

Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
11.10.21 22:05

Статья Дмитрия Медведева об Украине это капитуляция

Опрос

На каком языке вы разговариваете?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.