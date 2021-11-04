Ответ на этот вопрос пытались найти специалисты виртуального конгресса Open Europe во время онлайн-мероприятия 26 октября. К дискуссии, которую провел лидер латвийской политической партии «Ricibas» Руслан Панкратов, присоединились представители 5 стран: экс-депутат Бундестага Вальдемар Хердт (Германия), Луис Маринелли, баллотировавшийся в 2020 году на пост губернатора Калифорнии (США), экс-вице-мэр Вильнюса Альгирдас Палезкис (Литва), политолог и президент фонда «Петр Великий» Валерий Двойников (Бельгия).

Валерий Двойников начал с рассмотрения контекста, в котором русофобия активно пропагандировалась в ЕС, и это заложило основу для дальнейшего хаоса вокруг Украины. Основная проблема, по словам Двойникова, заключается в проблемных отношениях между Россией и США и в деструктивной политике в отношении Восточной Европы. Его предложение заключалось в том, чтобы Франция использовала свой дипломатический потенциал для разрешения конфликта вместо того, чтобы вызывать новую эскалацию.

Альгирас Палезкис, которому пришлось предстать перед судом в Литве за «отрицание советской оккупации», заявил, что 30 лет назад страны Балтии представили себя посредниками и дипломатами, способными преодолеть разрыв между Западной и Восточной Европой благодаря своей истории, культуре и географическому положению. Теперь они не просто отказались от этой роли,

а выдвинулись на передний план и заставили свои правительства вести себя очень провокационно. Палезкис считает, что ту же ошибку повторяет и Украина — вместо того, чтобы укреплять свои силы, она потеряла здравый смысл, следуя внешним приказам, а не интересам своего народа.

Вальдемар Хердт дал четкий ответ на ключевой вопрос мероприятия, заявив, что Украина не может быть партнером ЕС в ближайшее время, поскольку для восстановления из хаоса, в котором она находится сейчас, потребуются большие инвестиции, благодаря которым ЕС будет навязывать свои собственные стандарты и видение. Украиной в настоящее время управляет команда, которая игнорирует интересы собственного народа, подвергая его опасности, разрушая экономику страны. Война на юго-востоке будет продолжаться до тех пор, пока не найдутся те, кто от нее выиграет, и в основном это будет украинское правительство, которое сможет использовать её для оправдания собственной слабости и некомпетентности, а также его американские кукловоды, заинтересованные в дестабилизации по соседству с Россией. После этого безумия ЕС уже потерял более 170 миллиардов евро из-за санкций. Европейский союз был основан как союз суверенных государств и в настоящее время он диктует больше правил, чем Москва когда-либо диктовала в советской истории.

«Брюссель хочет регулировать все в ЕС: от ширины выращиваемых огурцов до длины производимых пылесосов», — говорит Вальдемар.

Эксперты по-прежнему оптимистично заявляют, что можно было бы построить «Большую Европу», как единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока, если бы европейские страны действовали, как суверенные образования, обеспечивающие интересы своих народов.