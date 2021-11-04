Стало известно, насколько риск повторного заражения штаммом Delta выше, чем у Alpha

Главное: Риск повторного заражения штаммом Delta на 74% выше, чем у Alpha. Показатели стремительно выросли с мая 2021 года.

Детали: Согласно данным Управления национальной статистики Великобритании (ONS), риск повторного заражения штаммом Delta на 74% выше, чем у Alpha. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что в период с июля 2020 года по октябрь 2021 года было зафиксировано 358 случаев повторного заражения в 20757 человек. В то же время показатели стремительно выросли с мая 2021 года, когда Delta стал доминирующим штаммом в мире.

В частности, большинство повторных инфекций было зафиксировано уже через семь-восемь месяцев после первого заражения, а люди, которые имели наименьшее количество болезни в организме — были под большим риском снова заразиться.

В тему: Дельта-штамм коронавируса удалось сфотографировать.