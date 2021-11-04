День железнодорожника Украины: какой праздник отмечается 4 ноября 2021 года

Сегодня, 4 ноября 2021 года, в мире и Украине отмечают День железнодорожника Украины и День рождения кассового аппарата.

День железнодорожника Украины

Начало празднования датируется 2003 годом, когда соответствующий указ подписал президент Леонид Кучма. Ранее в 1993 году президент Кравчук подписал указ об установлении профессионального праздника на первое воскресенье августа. После проявления инициативы Львовской железной дороги дата была изменена в декабре 2002 года.

В 1996 году был принят Закон «О железнодорожном транспорте». В него были включены самые важные экономические и финансовые аспекты работы железнодорожного транспорта, а также установлена нормативная база по технике безопасности, работы в чрезвычайных условиях, охраны, как грузов, так и объектов отрасли, трудовых взаимоотношений между работниками.

В феврале 2004 года, в Киеве была проведена первая Конференция Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей. В работе приняли активное участие делегаты всех железнодорожных предприятий Украины. Было принято решение в первое воскресенье августа отмечать День профсоюза железнодорожников и транспортных строителей. А так как почти все железнодорожники являются членами профсоюза, то таким образом у них два профессиональных праздника.

День рождения кассового аппарата

Первый кассовый аппарат был изобретен в 1879 году. Патент на него получил Джеймс Ритти — американский предприниматель, работающий в сфере общепита. Сотрудники его кафе постоянно утаивали часть прибыли, из-за чего Ритти даже не мог расплатиться с долгами. Он постоянно обдумывал способы контроля за выручкой и однажды придумал устройство для фиксации каждой совершенной в кафе покупки.

Принцип его работы был схож с принципом работы прибора, фиксирующего в двигателе парохода обороты вала. За этим прибором Джеймс смог понаблюдать во время одного из своих путешествий. Примитивный прообраз современного кассового аппарата Ритти собрал при помощи своего брата Джона. Устройство для учета выручки фиксировало на диске данные о каждой из совершенных продаж. Позднее был разработан более сложный аппарат. Он уже был оснащен индикатором, благодаря которому сумма покупки была видна как продавцу, так и покупателю. Такое изобретение сильно осложнило жизнь нечистым на руку сотрудникам кафе. Джеймс Ритти сначала исключил возможность нечестной наживы для кассиров собственного заведения, а затем начал зарабатывать на продаже кассовых аппаратов. Новинку быстро оценили предприниматели из Америки, а затем и из других стран. До нашей страны изобретение дошло в конце XIX века. Оно сразу стало пользоваться популярностью у владельцев различных магазинов и купцов. Кассовые аппараты того времени были настоящими произведениями искусства, выглядящими респектабельно и солидно. Они выполнялись из меди, имели части из красного дерева, серебра, никеля и золота.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День заботы о себе;

- Международный день проектного менеджера;

- День конфет в США;

- День памяти святых семи отроков Эфесских.