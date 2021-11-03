Лига чемпионов: «Динамо» потерпело очередное поражение

Главное: В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов киевское «Динамо» дома играло против каталонской «Барселоны». К сожалению, подопечные Мирчи Луческу снова проиграли испанцам, как и в прошлый раз, со счетом 0:1.

Детали: Сегодня, 2 ноября, состоялись поединки четвертого этапа розыгрыша Лиги чемпионов. Киевское «Динамо» на своем поле принимало испанскую «Барселону».

Для хоть какой-то надежды на продолжение борьбы в этом турнире подопечным Мирчи Луческу нужно было во что бы то ни стало побеждать. И не скажешь, что киевляне этого не хотели, они играли не так скованно, как в выездном поединке, имели свои шансы для взятия ворот, но не сумело их реализовать.

В свою очередь «Барса» свой шанс дождалась – в середине второй сорокапятиминутки Фати таки сумел пробить Бущана, и, как оказалось, этот мяч стал решающим – победа «Барселоны».

В параллельном матче мюнхенская «Бавария» дома уничтожило португальскую «Бенфику» со счетом 5:2.

Турнирная таблица:

1. «Бавария» - 4 игры / 12 очков;

2. «Барселона» - 4 / 6;

3. «Бенфика» - 4 / 4;

4. «Динамо» - 4 / 1.

В тему: В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов киевское «Динамо» на выезде играло против испанской «Барселоны». Киевляне проиграли со счетом 0:1.