На Киевщине введен усиленный контроль за соблюдением карантина

Главное: Глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин заявил, что в Киевской области усилили контроль за соблюдением карантина. Создана 41 мобильная группа, которая будет проводить рейды по территории области.

Детали: В Киевской области ввели усиленный контроль за соблюдением карантина. Об этом заявил глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин, сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

Сначала проверки имели профилактический характер, но сегодня контроль в регионе ввели усиленный, отметил Володин.

41 мобильная группа будет проводить рейды по территории области. В ее состав будут входить представители территориальных органов Нацполиции, Госпродпотребслужбы и местной власти.

«Они усиленно будут контролировать, как в регионе соблюдаются ограничительные меры, предусмотренные „красной“ зоной. Безусловно, противоэпидемические нормы являются достаточно жесткими, но эти требования крайне необходимы для преодоления пандемии», — сказал глава Киевской ОГА.

Киевская область находится в «красной» зоне.

Поэтому все 100% процентов работников и посетителей заведений общепита, торговых центров, кинотеатров, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров должны иметь сертификат о вакцинации или отрицательный тест, проведенный не позднее 72 часов.

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