Стало известно, где в Киеве помогут «закачать» COVID-сертификаты в смартфон

Главное: В Киеве помогут генерировать COVID-сертификаты в смартфоне. Открылись три точки поддержки.

Детали: В Киеве заработали три пункта поддержки, где помогут генерировать COVID-сертификаты в смартфоне с помощью приложения Дія. Об этом поведал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Сейчас работают три центра: на Центральном железнодорожном вокзале (площадь Вокзальная, 1), ТЦ River Mall (Днепровская набережная, 12) и НСК «Олимпийский» (улица Большая Васильковская, 55).

Ожидается, что вскоре такие пункты поддержки вскоре заработают еще в двух местах.

В тему: Получить COVID-сертификат в приложении Дія стало гораздо проще.